"Il Borgo dei Borghi" su Rai Tre, stasera la finalissima. Laigueglia in corsa per il titolo

Tutti sintonizzati stasera, domenica 20 ottobre, dalle 20,30 SU RAI 3 per vedere e votare Laigueglia da telefono fisso o da cellulare.

Da oggi è ufficiale. Laigueglia, uno dei Borghi più Belli d’Italia e della Liguria approda alla finalissima della trasmissione Il Borgo dei Borghi, dopo aver superato la prima fase di selezione tra i 60 borghi scelti a partecipare al programma. In rappresentanza della Liguria, in diretta su Rai 3 domenica 20 ottobre vedremo proprio Laigueglia.

Un grande risultato raggiunto anche grazie alle centinaia di persone, amici del Borgo, che hanno votato per portare Laigueglia in finale. In diretta, domenica saranno presenti a rappresentare Laigueglia Marta Scarini e Luca Puliga, i due ragazzi che hanno parlato del Borgo durante le riprese realizzate la scorsa estate e che domenica avranno ancora una volta il compito, con la loro bravura e simpatia, di raccogliere il consenso del vasto pubblico che assisterà alla finale e potrà votare da telefono fisso o da cellulare.

L’Amministrazione Comunale ringrazia coloro che hanno votato durante le fasi della selezione permettendo così a Laigueglia di arrivare in questa prestigiosa finalissima e alla Liguria di confermarsi una delle regioni più amate d’Italia. Gli amministratori ora invitano calorosamente tutti a continuare a sostenere il Borgo votandolo ancora (il voto potrà essere ripetuto fino a cinque volte dallo stesso apparecchio) domenica sera sintonizzandosi alle ore 20,30 su Rai3.