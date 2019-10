Il fondatore della band "Banco del Mutuo Soccorso" Vittorio Nocenzi ai microfoni di Radio Onda Ligure 101

Dopo l’accoglienza entusiasta del recente album “Transiberiana” (Inside Out Music/Sony Music Group) da parte di pubblico e critica, confermata dalla classifica di vendita di vinili e cd e dalla nomination ai Progressive Music Awards nella categoria "Best International Band/Artist Of The Year", la storica band del Banco del Mutuo Soccorso è pronta per un nuovo tour che li porterà a suonare a Genova il 5 febbraio del prossimo anno.

Sarà questo l’argomento principale dell’intervista a Vittorio Nocenzi, carismatico leader e fondatore del gruppo, in programma questa mattina sulle frequenze di Radio Onda Ligure.

E’ un periodo felice per la storica band del rock progressivo, dopo le dolorose vicissitudini degli ultimi anni: il gruppo ha ritrovato nuova linfa vitale e rinnovata energia, e la sua storia continua,

fortificata dalla vena creativa ancora intatta di Nocenzi, e dal contributo fondamentale di una famiglia di musicisti all’apice della loro maturità artistica.

L’intervista andrà in onda alle 11.45 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana.

Sarà possibile ascoltare la diretta anche in streaming sul sito www.ondaligure.it

http://www.ondaligure.it/