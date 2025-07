Albissola, Oscar Farinetti presenta il libro "Hai mangiato?" a "Parole ubikate in mare"

Venerdì 18 luglio, alle ore 21.15, in piazza della Concordia ad Albissola Marina, Oscar Farinetti presenterà il suo libro “Hai mangiato?” (Slow Food). A condurre l’incontro sarà Roberta Milano. L’ingresso è gratuito.

L’evento fa parte della rassegna Parole ubikate in mare, organizzata dalla Libreria Ubik in collaborazione con il Comune di Savona e il Comune di Albissola Marina, con il contributo di BPER Banca. In caso di pioggia, l’incontro potrebbe svolgersi al coperto presso l’Oratorio San Giuseppe, adiacente alla piazza, oppure essere rinviato a data da definire. Si consiglia quindi di consultare sempre i canali social della libreria per eventuali conferme o modifiche di calendario.

Il nuovo libro di Oscar Farinetti è un viaggio attraverso la guerra, l’amore, i sogni, storie anonime e ritratti di personaggi famosi. Il titolo si ispira alla celebre frase di Elsa Morante, secondo la quale l’unica vera frase d’amore sarebbe «Hai mangiato?». Il cibo, infatti, viene raccontato come cura, passione, relazione e momento di condivisione: un filo conduttore che lega le tavole, i fornelli e i personaggi del libro. Tra questi troviamo Michelangelo Pistoletto, Umberto Eco, Giovanni Treccani, ma anche i vecchi di Langa, due fratelli, una cameriera che sognava Marilyn Monroe. La penna di Farinetti percorre fatti storici ed episodi di vita quotidiana, regalando racconti coinvolgenti e ritratti originali.

Oscar Farinetti è imprenditore e dirigente d’azienda, figlio del partigiano, imprenditore e politico Paolo Farinetti. Ex proprietario della catena di grande distribuzione UniEuro, nel 2004, con il ricavato della vendita, dà vita a Eataly, il più grande mercato dedicato alle eccellenze gastronomiche italiane, ispirato ai principi fondanti di Slow Food di Carlo Petrini. Eataly promuove il “Made in Italy” in tutto il mondo, con decine di sedi in Italia e all’estero, tra cui Giappone e Stati Uniti. Nel 2012 Farinetti ha ricevuto il Premio Scanno per l’alimentazione, per aver saputo coniugare attività imprenditoriale, attenzione all’ambiente e al sociale. Ha scritto diversi libri, tra cui Serendipity, Storie di coraggio e 10 mosse per affrontare il futuro.