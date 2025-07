Raf festeggia 40 anni di carriera al Savona Downtown Music Festival

Una terza serata da non perdere nel cuore della città. Il Festival entra sempre più nel vivo e continua il suo percorso nella musica portando sul palco un artista realmente intergenerazionale, che non ha bisogno di presentazioni. Tra i padri del pop italiano, Raf raggiunge la nostra città con il suo Self Control 40th Anniversary Summer Tour, per celebrare il 40° anniversario non solo di una delle hit più famose di sempre, ma anche della carriera straordinaria che lo ha portato a essere uno dei cantanti più amati e seguiti da tutte le generazioni.

Proprio “Self Control”, il brano che dà il titolo al tour estivo, inno alla leggerezza e alla libertà, è infatti una delle grandi hit che lo ha consacrato a livello nazionale e internazionale, diventando una canzone simbolo anche tra i giovanissimi. Giovedì sera i savonesi potranno godere di uno show unico, con una scaletta che attraversa tutti i suoi più grandi successi in un crescendo che lascerà senza fiato.

Entusiasta anche il Vicesindaco Elisa di Padova, che dichiara: "Dopo le prime due serate del Festival, che hanno avuto un grande successo di pubblico e di presenze in città, in tutte le vie dove sono state organizzate diverse iniziative, la terza serata ci riserverà altrettante sorprese in ogni angolo del centro, tutte da scoprire. E un concerto – con il via alle 22.15 – con un artista davvero intergenerazionale che, con la sua musica, ha segnato e continua a segnare la storia del pop italiano. Chi non si è ritrovato in una canzone di Raf? Chi non associa alcuni dei suoi pezzi più belli a precisi momenti della propria vita? Giovedì sarà un momento bellissimo per la nostra città. Vi aspettiamo!".

Anche questa sera il centro città vi aspetta dalle 18 con enogastronomia, shopping, esibizioni e le tante iniziative dei commercianti savonesi. Rimane fisso anche l’appuntamento con gli approfondimenti culturali, grazie alle aperture straordinarie della Pinacoteca Civica (fino alle 22 con ingresso gratuito), del Museo della Ceramica (fino alle 21), della Campanassa (dalle 20:30 alle 23), oltre alla Diocesi, che consente la visita della Cappella Sistina e degli Appartamenti di papa Pio VII dalle 20:30 alle 22:30.

Questo giovedì, il piano di sicurezza per Piazza Sisto IV prevede una capienza massima di quattromila persone. L’area spettacolo sarà presidiata da personale della security che controllerà il numero di accessi e sarà dislocato nei varchi d’ingresso. Le persone potranno sempre entrare e uscire dall’area. Ai residenti e ai commercianti, ovviamente, sarà consentito in ogni momento raggiungere la propria abitazione o il proprio negozio.

Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, sono stati predisposti 500 parcheggi gratuiti presso il Centro Commerciale “Il Gabbiano” (chiusura alle ore 01:00) e piazza del Popolo (1000 posti all’aperto dalle ore 19). Sono inoltre disponibili, come sempre, anche i parcheggi di via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro) e dell’Arsenale (271 posti, in Darsena).

La Polizia Municipale provvederà alla chiusura del traffico veicolare nelle aree interessate dalla manifestazione a partire dalle ore 16:30. Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune ha predisposto un’apposita ordinanza per il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e di lattine, potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

Per seguire tutte le novità e gli aggiornamenti, ci sono due pagine social dedicate: su Facebook, Savona Downtown Music Festival, e su Instagram, @savonadowntownmusicfestival. Gli hashtag per non perdere nulla delle cinque serate di luglio e per interagire con le nostre pagine sono: #SDMF2025, #Savona2027 e #SavonaDowntown.

Sui canali @savona2027, @visitsavona, www.visitsavona.it e www.comune.savona.it sono disponibili tutti gli aggiornamenti sulle serate e le informazioni su chiusura delle strade e parcheggi.

Le attività collaterali, a cura dei commercianti, animeranno diverse vie del centro città con un ricco programma. In via Verzellino si potrà assistere a musica con DJ set, danza, calisthenics, attività sportive, shopping e stand. Via Manzoni offrirà apericena e stand, mentre in via Luigi Corsi saranno protagonisti la danza, l’enogastronomia, il pattinaggio, il pugilato, gli scacchi e altre attività sportive.

Via dei Vegerio proporrà musica ed enogastronomia, mentre in via Guidobono si potranno trovare stand dedicati a enogastronomia e shopping. Corso Italia sarà animato da aperitivi, musica con DJ set e vari stand. In via Montenotte sarà possibile assistere a spettacoli di magia, danza, stand e attività sportive.

Via Astengo ospiterà enogastronomia, attività sportive, iniziative per bambini e stand, mentre in via Caboto si potrà godere di musica con DJ set e proposte enogastronomiche. In via Garassino è prevista una serata enogastronomica a tema accompagnata da musica dal vivo.

A Piazza Pertini, invece, si esibirà un Quartet Blues, affiancato da sport, laboratori e shopping. Via Paleocapa offrirà musica, aperitivi e stand, mentre in Piazza Mameli si alterneranno enogastronomia e danza. Infine, via Pia e il centro storico saranno animati da musica con DJ set, aperitivi e stand, garantendo un’atmosfera vivace e coinvolgente per tutta la serata.