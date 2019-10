Meteo, maltempo in attenuazione nel ponente ligure. Ancora vento forte

In attenuazione le piogge sul ponente ligure. Lo comunica Arpal nel bollettino delle ore 10: "Mentre sul Ponente della regione i fenomeni si sono al momento attenuati o del tutto esauriti, sul centro ma in particolare sul Levante insistono precipitazioni deboli fino a moderate".

"Davanti allo spezzino si osservano alcune strutture temporalesche provenienti dalla Corsica che al momento danno origine a precipitazioni al più moderate con possibili, locali scrosci più intensi (per ora massima cumulata oraria 11.6 a Monte Rocchetta, nel comune di Lerici)".

"I venti continuano ad essere settentrionali su tutto il territorio regionale moderati o localmente forti specie sui rilievi" concludono da Arpal.

Si ricorda che dalla mezzanotte tutta la Liguria è in allerta arancione. Per la zona A questo livello di allerta permarrà fino alle 15 per poi passare in giallo; le zone B, C, D, E saranno in arancione fino alle 18 per poi raggiungere la fine della giornata in allerta gialla.

Le previsioni per oggi e domani:

giovedì 24 ottobre: il passaggio di una potente perturbazione porta condizioni di severo maltempo. Segnaliamo fin dalle prime ore della notte temporali forti anche organizzati che interesseranno diffusamente la Liguria estendendosi da ABD alle zone di Levante (CE); possibili locali fenomeni forti anche nel pomeriggio in particolare su BCDE. Quantitativi cumulati di pioggia elevati su tutte le zone. Mare molto mosso o localmente agitato su A. Venti rafficati e forti 50-60km/h da Nord su AD, da Sud-Est su BE; di burrasca 60-70km/h da Sud-Est su C.

Venerdì 25 ottobre: precipitazioni residue di debole intensità in esaurimento nelle prime ore della notte. Venti da Nord localmente forti (50-60km/h) e rafficati su ABD".

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.