Venerdì alla Ubik di Savona pomeriggio dedicato ai bambini con Giorgio Scaramuzzino

Sbarca alla Ubik di Savona l'iniziativa nazionale "#ioleggoperchè: regala un libro alla scuola del tuo quartiere", che permette, fino a domenica, di recarsi presso la libreria di Corso Italia e regalare alla scuola o alla biblioteca del proprio quartiere o della propria città un libro.

L'appuntamento è per venerdì 25 ottobre alle 17 per un pomeriggio dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni in compagnia dell'attore, autore teatrale e scrittore Giorgio Scaramozzino.

#ioleggoperché è ormai un sinonimo di mobilitazione collettiva nazionale per amore della lettura. Si rivolge soprattutto a voi cittadini e amanti dei libri, invitandovi a compiere una nuova audace missione: ridare linfa vitale alle scuole e alle biblioteche, contribuendo alla nascita al recupero e allo sviluppo di nuovi luoghi privilegiati del libro, per riportare la lettura nella quotidianità di bambini e ragazzi.