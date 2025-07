Riceviamo e pubblichiamo.

"Ho saputo dalla vostra redazione l'intenzione di rinviare i fuochi d'artificio a fine agosto (a Savona, ndr).

Non sarebbe meglio non farli per rispetto di persone con disabilità, autismo etc.?

Poi non si potrebbero risparmiare i soldi che verranno spesi per questo spettacolo arretrato e spendere per assumere più lavoratori per la raccolta porta a porta?

Giuseppe Rossetti"