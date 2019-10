Soccorso biker a Magliolo: mobilitato l'elisoccorso Drago per il trasporto in codice rosso al Santa Corona (FOTO)

AGGIORNAMENTO 11.45 : la persona ferita, un 60enne che nell'impatto ha perso momentaneamente conoscenza, ha riportato un forte trauma toracico con pneumotorace: una volta stabilizzata dagli uomini del soccorso alpino (giunti per implementare i soccorsi) sarà trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

---

Nella mattina odierna, intorno alle 10.00, è stato lanciato l'allarme per un biker caduto lungo uno dei sentieri nel territorio comunale di Magliolo (il "RollerCoaster" in località Melogno).

Sul posto immediato l'intervento dei militi della Pubblica Assistenza Pietra Soccorso e dei vigili del fuoco. A causa della zona impervia, si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso Drago.