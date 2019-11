La lotta all'inquinamento e alle plastiche in chiave albisolese. Alla Fornace Alba Docilia la mostra "More clay, less plastic"

Un progetto di sensibilizzazione verso un progressivo abbandono dell'uso della plastica, suggerendo di ritornare a usare manufatti in ceramica. Si chiama "More clay, less plastic" e lo sta portando avanti, dal 2014, la ceramista Lauren Moreira, con una serie di esposizioni che hanno già toccato Nove (Vicenza), Villa Guardia a Como, il Salone del Gusto di Torino, Perugia, Trento e Venezia, in occasione del Less plastic day. Come simbolo è stato scelto uno scolapasta in ceramica.

In collaborazione con l'ideatrice, a partire da venerdì 15 novembre 2019 (inaugurazione ore 17) e fino a domenica 1 dicembre, alla Fornace Alba Docilia, nel centro storico di Albissola Marina, Enrica Noceto ne proporrà una versione albisolese, con opere tutte eseguite da ceramisti del territorio. Una proposta a cui molti titolari di aziende artigiane hanno aderito con entusiasmo, riempiendo con i loro manufatti tutti gli spazi disponibili. E molti si sono cimentati nella realizzazione di personalissimi scolapasta in ceramica.

Del resto lo smaltimento della plastica è un tema caldissimo. E la stessa Lauren Moreira a spiegare come è nato e si è sviluppato il progetto. "More clay less plastic - sostiene la ceramista - nasce nel 2014 su Facebook come gruppo aperto, con lidea di creare un network internazionale tra ceramisti e pubblico. Il messaggio è molto semplice: più argilla e meno plastica. Linquinamento da plastica ha raggiunto livelli drammatici. Ridurne l'uso è un passo importante, urgente e necessario per la salvaguardia dellambiente e della qualità della vita di tutti gli esseri viventi”.

“Lobiettivo - prosegue - è la sensibilizzazione alle buone pratiche di cura per lambiente, invitando le persone a ripensare i loro oggetti di uso quotidiano. Scolapasta, bicchieri, piatti, ciotole: un tempo prodotti con l'argilla e in seguito con la plastica, possono tornare a essere di argilla.

‘More clay less plastic crede nei mestieri artigiani, che riportano il lavoro a una dimensione più umana. Crede nei manufatti, che non sono solo cose, perché portano con sé storie e antiche conoscenze. Crede che sostituendo un utensile di plastica con uno di ceramica possiamo tutti essere parte di una grande rivoluzione”.