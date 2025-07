Impianto di bitume a Grana, incontro Comitato-Sindaco: sarà utilizzato solo per asfaltare i 5 km dell'Aurelia Bis

L'impianto sarà utilizzato solo per asfaltare i 5 km dell'Aurelia Bis in quanto la Provincia ha dato il permesso solo per quella strada. Comunque il Sindaco si è reso garante affinchè non venga cambiato lo scopo del lavoro".

Questa la sostanziale novità emersa nell'incontro dello scorso venerdì 11 luglio tra il Comitato Albisola Luceto Sostenibile e il primo cittadino albisolese Maurizio Garbarini con al centro l'impianto di bitume di Grana collocato di fronte all'ingresso dell'Aurelia Bis nei pressi del ponte Pertini che ha sollevato più di una polemica tra i cittadini soprattutto per la vicinanza alle case.

"L'impianto è stato spostato di circa 20 metri verso la strada per Luceto rispetto al progetto iniziale e pertanto verranno eseguite nuove misurazioni per rilevare le emissioni dagli enti competenti - continuano - Sulle barriere antirumore non abbiamo certezze nonostante il Comune abbia concesso la deroga per 1 anno ad aumentare i livelli di 10dB sia diurni the notturni".

"Durante il funzionamento dell'impianto i controlli saranno esclusivamente a cura di ARPAL e nessun controllo ulteriore verra richiesto, per conoscere i risultati attuali e futuri delle indagini eseguite dovremmo richiederli a loro - concludono dal Comitato Albisola Luceto Sostenibile - Secondo il nostro Sindaco non ci sarà un significativo aumento del traffico nelle vie del paese in quanto l'inerte arriverà dalla cava Beata e non ci sarà trasporto di asfalto perche utilizzato solo per 'Aurelia Bis'".

"Nel momento in cui succederà fuori qualcosa dall'ordinarietá il sindaco si metterà di traverso e bloccherà tutto - ha spiegato alla nostra redazione Garbarini - Teniamo duro però se poi continuerano gli interventi la rabbia della gente aumenterà".