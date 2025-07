Albissola, entra nel club dei centenari il partigiano Piero Romano: combatté a Sassello il nazifascismo

Uno speciale ingresso nel club dei centenari festeggiato nella sua abitazione in via delle Industrie ad Albissola Marina dalla sua famiglia, l'amministrazione comunale e l'Anpi.

Compie infatti oggi 100 anni l'albissolese Pietro "Piero" Romano.

Nato il 13 luglio del 1925, partigiano, fece parte della Resistenza combattendo il nazifascismo sulle colline di Sassello.

Venne insignito della medaglia d'oro della Liberazione nel 2016.

Finita la Seconda Guerra Mondiale fece l'artigiano edile, aprendo una ditta con i due fratelli. Dopo la pensione ha coltivato i campi vicino a casa fino a due anni fa all'età di 98 anni.

Marito di Giuseppina Erulo scomparsa qualche anno fa, ha due figlie, Rosalba medico di famiglia in pensione e Adriana ex insegnante al liceo Scientifico. Aveva 11 tra fratelli e sorelle, l'unico ancora in vita è Gino Romano, 91 anni.

L'Anpi sassellese gli consegnerà il libro "Storia di un ribelle" che ripercorre la sua storia durante la lotta al nazifascismo.