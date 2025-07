Maltempo, alle 3 è scattata l'allerta gialla: fenomeni temporaleschi di forte intensità sulla Liguria

È scattata alle 3.00 odierne l'allerta gialla per temporali su tutta la Liguria, prevista fino alle 17. Forti temporali in corso sul centro-ponente della Liguria. Sul Cadibona stanno cadendo 84.4 mm/1h (in aumento), a Prai, nel comune di Campo Ligure, 52.6.

Attenzione ai possibili effetti al suolo, a partire dal repentino innalzamento dei torrenti nei bacini più piccoli.

Secondo le previsioni meteo per oggi, domenica 13 luglio, a cura di Limet Liguria, un rapido ma intenso impulso perturbato interesserà la nostra regione nella giornata, con fenomeni temporaleschi di forte intensità, localmente stazionari.

Avvisi

Sistema temporalesco di forte intensità , localmente con caratteristiche di stazionarietà , tra Savonese Orientale e Genovesato Occidentale; Possibili allagamenti e criticità di tipo idraulico. Quantitativi pluviometrici localmente elevati o molto elevati, nelle zone interessate entro fine giornata.

Cielo e Fenomeni

A partire dalle ultime ore della notte sarà possibile lo sviluppo di un intenso temporale tra il Savonese Orientale e il Genovesato Centro-Occidentale, il quale tenderà a stazionarie nelle medesime zone nel corso della mattinata; In questa fase saranno possibili criticità idrauliche localizzate dovute ai ratei precipitativi elevati. Qualche schiarita a Ponente, ove saranno possibili comunque rovesci intermittenti. Nel corso del pomeriggio i fenomeni andranno ad interessare maggiormente le zone interne e lo Spezzino con temporali localmente di forte intensità. Miglioramento delle condizioni meteo in serata con cieli poco o parzialmente nuvolosi sul Centro-Ponente e localmente nuvolosi a Levante.

Venti

Moderati e localmente rafficati di Scirocco sotto costa. Rotazione pomeridiana ai quadranti settentrionali sul Savonese Occidentale e Imperiese.

Mari

Generalmente mossi o localmente molto mossi nel pomeriggio sul Golfo.

Temperature

Minime in aumento, specialmente sui settori costieri. Massime in lieve diminuzione; calo più marcato nelle zone interessate dal sistema temporalesco.

Costa: Min: +19°C/+24°C – Max: +21°C/+27°C.

Interno: Min: +8°C/+16°C – Max: +16°C/+25°C.