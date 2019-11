Ladri in azione a Borgio: proseguono le razzie in centro

Il centro di Borgio Verezzi preso di mira dai ladri.

Secondo quanto riferito, intorno alle 5.00 di questa mattina ignoti hanno fatto irruzione in un terreno agricolo nei pressi del Comune dove è stata rubata dell'attrezzatura (probabilmente utilizzata per scassinare le serrature dei luoghi colpiti), all'interno del plesso scolastico di via Vittorio Veneto (dove è stata depredata una macchina del caffè) e negli uffici di una ditta di via Matteotti nel quale i ladri sono riuscito a razziare un bottino di oltre mille euro.