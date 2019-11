Tempestivo intervento dei Vigili del fuoco in via Nizza a Savona per un albero caduto sulla sede stradale tra Villa Zanelli e la Caserma degli stessi pompieri.

Fortunatamente non si segnalano né persone ferite, né danni alle cose. Le operazioni di rimozione della pianta stanno ovviamente causando rallentamenti minimi alla viabilità. Si invitano gli automobilisti alla massima prudenza.