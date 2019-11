Lunedì 25 novembre chiusura per alcuni istituti superiori della provincia di Savona

La Provincia di Savona ha emanato questa comunicazione, tradottasi poi in ordinanza: "In tutte le scuole superiori della provincia di Savona, a titolo precauzionale e preventivo, per verificare le condizioni degli istituti scolastici i funzionari della Provincia e gli amministratori, consultando i Comuni, hanno deciso con ordinanza di tenere gli Istituti chiusi per il giorno di Lunedì 25 Novembre. Abbiamo comunicato la decisione anche direttamente ai Sindaci delle località di Carcare, Cairo Montenotte, Savona, Finale Ligure, Loano, Albenga ed Alassio oltre ovviamente ai Dirigenti scolastici degli istituti interessati".

Attenzione, però: la misura riguarda esclusivamente le scuole superiori, quindi non le primarie (ex elementari) e le secondarie di primo grado (ex medie inferiori).

Spiega il presidente della provincia Pierangelo Olivieri: "Si tratta di un progetto ancora molto 'work in progress' che stiamo negoziando con i sindaci. Per cui vaglieremo caso per caso, scuola per scuola, assieme alle amministrazioni comunali, quali città terranno chiusi gli istituti superiori e quali no".

Resteranno dunque chiusi gli istituti superiori di Alassio, Albenga, Cairo Montenotte, Carcare, Finale Ligure, Loano e Savona. Saranno invece regolarmente aperte (salvo nuove allerte meteo) le scuole elementari e medie.

Decisione netta invece da parte dell'amministrazione comunale di Varazze. Nella giornata di domani è stata disposta la chiusura di ogni istituto scolastico di qualunque ordine e grado.