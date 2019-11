"Questo non è amore": campagna informativa della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne

La Polizia di Stato sceglie di stare vicina alle donne con la campagna informativa “…questo non è amore” che prevede in tutte le province italiane momenti d’incontro volti a rompere l’isolamento e il dolore delle vittime di violenza all’interno di una relazione, offrendo il supporto di un’equipe, in prevalenza composta di donne e formata da personale di Polizia specializzato e da rappresentanti dei centri antiviolenza.

Oggi pomeriggio, gli specialisti della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine di Savona e dei centri antiviolenza incontreranno i cittadini presso il Centro Commerciale “Il Gabbiano” di Corso Ricci a Savona, dando informazioni, consigli e distribuendo anche l’opuscolo di approfondimento sul tema.

https://www.poliziadistato.it/statics/12/brochure_questononeamore_2019.pdf

https://www.poliziadistato.it/articolo/225dd7bf45b4dc5487252775