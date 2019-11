Piaggio Aerospace consegna Avanti EVO a cliente nord americano

Piaggio Aerospace ha annunciato oggi la vendita e la consegna di un nuovo P.180 Avanti EVO a Centoco Holding Corp., un gruppo con sede a Windsor, in Ontario (Canada).

Prodotto nel 2018, l’aereo è stato usato fino ad oggi per attività di marketing e per voli dimostrativi negli Stati Uniti. L’accordo prevede che Piaggio Aerospace mantenga in futuro un’opzione per il noleggio dell’Avanti EVO per le proprie attività commerciali e di marketing in America del Nord.

"Seguo con interesse questo velivolo sin dalla sua entrata in servizio", ha dichiarato Anthony G. Toldo, Presidente di Centoco Holding Corp. "Non solo è il più veloce turboelica al mondo, ma ha costi operativi incredibilmente bassi ed è ecologicamente sostenibile".

“Dopo i recenti annunci di nuovi ordini per l’Avanti Evo, la decisione di Anthony Toldo di scegliere il nostro aereo è un chiaro segnale del crescente interesse, specialmente in America del Nord, nei confronti di questo velivolo”, ha commentato Vincenzo Nicastro, Commissario Straordinario Piaggio Aerospace. “Credo che stiamo intraprendendo le azioni giuste per ricreare fiducia nell'azienda e nel suo futuro".

Centoco utilizzerà l’aereo non solo per voli privati ma anche per attività charter, per le quali già possiede specifica licenza. L’Avanti EVO venduto sarà il primo ad essere operato in Canada, paese in cui sono attualmente operativi 7 P.180 Avanti di precedente generazione.