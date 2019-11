L'autunno più piovoso dal 1953: le previsioni di Arpal per i prossimi giorni

Una tregua dopo alcuni giorni all'insegna del maltempo. Ieri alle ore 18 si è chiusa l'ennesima allerta meteo per temporali. Una pioggia incessante dalla fine di ottobre che non ha dato un attimo di respiro, salvo qualche spiraglio di sole, all'intera Liguria.

"Non si vedeva tanta acqua così, in soli 40 giorni, dal lontano 1953" ha postato nella giornata di ieri su Facebook l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone.