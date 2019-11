Fognatura danneggiata a Varigotti, da lunedì via ai lavori di sistemazione

Arriva una buona notizia per gli abitanti di Varigotti e tutti coloro che, anche nelle belle giornate invernali, sono affezionati della spiaggia del borgo saraceno. La mareggiata di sabato e domenica scorsi ha infatti danneggiato le tubature delle fogne, portando allo sversavamento dei liquami direttamente sulla sabbia e via in mare nei pressi della costa.

Da oggi infatti il Consorzio di depurazione delle acque del savonese, gestore della rete interessata, è già attivo sul posto, dove lunedì comincerà i lavori di sistemazione. Non una soluzione tampone, come preventivato in un primo momento, ma una soluzione pienamente funzionale.

I lavori, condizioni meteo e del mare permettendo, avranno la durata di circa un mese. Intanto ieri è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto di balneazione e transito sul litorale, per evitare che gli avventori della spiaggia varigottina potessero imbattersi, loro malgrado, in ostacoli a dir poco spiacevoli.