Femminicidio di Piazza delle Nazioni, conferme dall'autopsia: due gli spari del killer fatali per Danjela Neza

Questo pomeriggio è stata svolta dal medico legale Sara Lo Pinto l'autopsia sul corpo della 28enne albanese uccisa tra venerdì e sabato notte in Piazza delle Nazioni, e sarebbe emerso, come già era stato confermato dagli inquirenti, che l'ex fidanzato Safayou Sow, 27enne cittadino della Guinea, l'avrebbe colpita con due colpi d'arma da fuoco.

Purtroppo per lei non c'era stato più nulla da fare all'arrivo delle forze dell'ordine, dell'automedica del 118 e della Croce Oro di Albissola Marina.

I giovani lavoravano insieme nel Club Nautico della Darsena, lui come aiuto cuoco (incensurato, regolare) e lei come cameriera. Una relazione burrascosa durata circa un anno e conclusa a febbraio e che purtroppo aveva avuto un tragico epilogo.

È proprio sull'arma del delitto che si stanno concentrando le indagini della squadra mobile della polizia. Le due versioni dell'omicida che aveva in prima battuta detto di averla trovata in un cespuglio e poi in un bosco vicino ad un parcheggio al Santuario, non avrebbero infatti convinto il Sostituto Procuratore della Repubblica.