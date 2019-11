Varazze, continuano gli interventi nelle frazioni: 100 gli sfollati

9 milioni di euro di interventi in somma urgenza in arrivo dalla Regione che si aggiungono ai 3 milioni di danni richiesti dalla Provincia per la direttrice di Campomarzio e al Pero in località Verne. Aumentano gli sfollati, da 65 di 4 giorni fa a 100 di ieri.

"Abbiamo ispezionato tutti i corpi di frana grazie ai 4 geologi della Regione che ci ha fornito i droni e si sono messi a supporto dei due geologi comunali. La frana del Fossello non è così grave come sembrava, ha danneggiato alcune abitazioni, giardini, sconquassato il terreno, pare però una risoluzione contenibile".

Interventi sono stati effettuati per creare un bypass tra via Prato Rotondo fino alle Faje per ripristinare la viabilità a senso unico alternato così come in una borgata di Alpicella dove verrà costruita una pista al di sopra del corpo di frana. Un disgaggio verrà effettuato sul frana del Deserto.

Chiusa ancora la strada provinciale 57 "Varazze-Casanova-Alpicella- San Martino".

"Tra i vari sopralluoghi di stamattina siamo andati al Fossello per valutare le soluzioni per ripristinare la normalità. Tra gli altri interventi messi in campo stiamo illuminando la via del legno utilizzata in questi giorni dalle persone bloccate per potersi spostare" continua il primo cittadino.