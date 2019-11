Il Pd a Savona e in Regione: "Piattaforma Vado, vergognosa la passerella di Toti"

Una nota congiunta da parte del Pd Liguria e del Pd Savona in merito all'incontro di ieri in piattaforma Maersk: "Toti ci regala un’altra passerella elettorale delle sue… Ieri la sua visita a Vado Ligure per la piattaforma contenitori è stata imbarazzante.

Non solo perché l’iter di questi anni per la sua realizzazione è stato seguito e realizzato da amministrazioni targate Pd e centrosinistra, ma anche perché da quando lui è al governo della Regione le opere complementari, previste anche dall’accordo di programma, non sono state realizzate: una dormita colossale, proprio quando in ballo c’è la più importante infrastruttura portuale italiana. Quindi la solita passerella del fare nulla!

Una presa in giro per la comunità portuale e del savonese. Da tempo si attendevano gli interventi alla viabilità vadese e le infrastrutture di supporto per rendere operativa e funzionale la piattaforma, ma ancora una volta il nulla, tipico della sua totale inadeguatezza amministrativa.

A questo si aggiunge il nulla degli esponenti del centrodestra come il consigliere Vaccarezza e il presidente della Provincia di Savona Olivieri, con i cittadini vadesi che si ritroveranno un problema ambientale legato alla congestionamento di mezzi pesanti in entrata e in uscita. E parlano pure di gestione del territorio!

Infine, il nostro governatore aveva annunciato proprio a Vado Ligure cantieri aperti anche di notte… Altra colossale bufala: la strada di scorrimento veloce è ancora un miraggio e la piattaforma aprirà i battenti tra pochi giorni, il 12 dicembre. Ci auguriamo che i cittadini e il mondo economico sappiano valutare e comprendere…

Un conto è la propaganda, un conto è sapere amministrare, gestire e governare i processi di cambiamento di un territorio".