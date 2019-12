Incidente in corso Brigate Partigiane a Cairo Montenotte. Una persona ha accusato un malore alla guida impattando contro un muro.

Il problema è stato fortunatamente non grave e la persona è salita a bordo dell'automedica dove, accompagnata dal medico del Servizio Emergenza Sanitaria che ne ha monitorato lo stato di salute attimo dopo attimo, è giunta in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.