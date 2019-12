Vento forte con raffiche oltre i 116 km/h: Arpal conferma l'avviso meteo per il centro ponente

Arpal ha confermato l'avviso meteo per vento forte nelle zone di centro e ponente (A e B) escludendo dall’avviso la zona D per la giornata di oggi, mercoledì 4 dicembre.

"Nelle ultime ore il vento settentrionale si è già manifestato con i suoi effetti in particolare sul settore centrale della regione. La raffica più intensa, 116.3 km/h si è registrata alle 8 a Genova Porto Antico; seguono Marina di Loano con 100.4, Genova Castellaccio con 92.9, Monte Pennello (Genova) con 85.7, porto di Arenzano con 82.8, Framura con 76.3" spiegano da Arpal - Per oggi il Centro Meteo Arpal prevede venti da Nord, Nord-Est in ulteriore rinforzo fino a 70-80 km/h sulla zona B e la parte orientale della zona A dove le raffiche potranno raggiungere 90-100 km/h. Sulle restanti zone (parte occidentale di A, DE e C) venti forti sui 50-60 km/h sempre rafficati con rinforzi sui 70-80 km/h".

Le previsioni per prossimi giorni:

domani, giovedì 5 dicembre, avremo, fino alle ore centrali della giornata ancora venti forti e rafficati su B, parte orientale di A e su D. Permangono condizioni di disagio per freddo su D dove le temperature rigide, in ulteriore discesa, saranno accompagnate da forte ventilazione.

Venerdì 6 dicembre non ci sono fenomeni particolari da segnalare.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.