Savona, vigili del fuoco per un giorno: Pompieropoli conquista i bambini

Una giornata da vigile del fuoco, il sogno che si realizza per i tanti bambini accorsi da questa mattina alle 9.30 e fino alle 17.30 nella caserma del Comando Provinciale dei pompieri di Savona.

A bocca aperta e incuriositi, i piccoli aspiranti pompieri, accompagnati dai genitori, hanno potuto vivere a 360° il mondo dei protagonisti della sicurezza savonese. Visitando i diversi mezzi presenti, ascoltando le chiamate d'emergenza nella sala, scrutando lo storico museo, rimanendo affascinati dal cane addestrato dell'unità cinofila.

Le immagine proiettate nella sala, grazie alle videoriprese e ai droni realizzate durante gli interventi per gli incendi alla palazzina e al terminal auto al porto, i roghi boschivi e il soccorso per il crollo del ponte Morandi hanno istruito e fatto conoscere ai "little firefighters" il duro e pericoloso lavoro che svolgono tutti i giorni i vigili del fuoco.

Infine il viaggio si è concluso con l'avventura, il gioco e l'apprendimento: percorsi ad ostacoli, scale, tubi da attraversare e lo spegnimento di fuochi controllati li hanno coinvolti in un "addestramento" speciale.