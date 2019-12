Savona, nel quartiere di Legino al via i festeggiamenti in vista del Natale

Giovedì 12 dicembre, nel quartiere di Legino a Savona, prendono ufficialmente il via i festeggiamenti in vista dell'ormai prossimo Natale.

Nella mattinata i bimbi della scuola primaria "Francesco Mignone" e dell'Asilo Infantile "Gaetano Fazio" incontreranno Babbo Natale per uno scambio di auguri e doni nel negozio "Nadia" in Via Chiabrera e poi si recheranno nella sede sociale della SMS Fratellanza Leginese - Circolo ARCI "Milleluci" per una merenda offerta dai negozianti di Legino.

Nel pomeriggio, alle ore 15:30 in Piazza Don Aragno, l'Asilo Infantile "G. Fazio" e l'Istituto Comprensivo Savona IV - Plesso "F. Mignone" in collaborazione con il Comune di Savona organizzano l'accensione dell'albero di Natale con la partecipazione degli alunni e delle famiglie.

Gli organizzatori degli appuntamenti ringraziano sentitamente tutti i leginesi e le leginesi per le offerte donate a sostegno dell'organizzazione degli eventi.

Infine, a partire dalla giornata di ieri, sabato 7 dicembre, è possibile visitare il presepe realizzato dall'Associazione U Pregin nei giardinetti di Via Bove - angolo Via Chiabrera.