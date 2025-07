Quiliano e Savona in lutto per la scomparsa dello storico vigile Mario Ciarlo

Savona e Quiliano piangono la scomparsa all'età di 91 anni di Mario Ciarlo.

Storico vigile urbano in servizio nel comune capoluogo fino al 1991, fu di servizio in pattugliamento per anni per poi sostarsi nell'ufficio comando.

Impegnato nel sociale, è stato per anni consigliere dell'ex Sms Aurora di Valleggia nella commissione ballo.

"Era una bravissima persona, indefesso nel suo lavoro. Lo ricordiamo tutti come un bravo collega e un gran signore, il fatto che fosse impegnato nel sociale dimostrava una grande sensibilità e empatia", ricordano gli ex colleghi Dilvo Vannoni, Ornella Camoirano e Giuseppe Mozzachiodi.

"È andato in pensione poco dopo la mia assunzione, quando sono entrato era all'ufficio comando ed era una persona educata, gentile, un signore, mai una parola fuori posto. Sono stato affiancato a lui la prima settimana, ho un gran bel ricordo" ha detto il commissario Luciano Angeleri.

Lascia la moglie Giorgina, la figlia Fulvia con Gabriele, i nipoti, i pronipoti, i cugini, i parenti e tutti gli amici. Il trasporto funebre avverrà sabato 19 luglio alle 10 partendo dall'rsa Noceti al Santuario di Savona direttamente al cimitero di Valleggia.

"A nome mio e della mia famiglia - scrive la figlia Fulvia alla nostra testata - vorrei ringraziare la redazione di Savonanews, e gli amici ed ex colleghi di mio papà Ciarlo Mario, che hanno voluto ricordarlo oggi, giorno della sua scomparsa, con questo bel ritratto. Ci ha fatto davvero un immenso piacere oltre che rese orgogliose".