Savona, i cinghiali spaventano l'oca che scappa: l'appello sui social per ritrovarla

A Savona c’è un’oca in giro per la zona Paip. Non è l'inizio di una storia per bambini, ma un appello lanciato dalla padrona di un'oca femmina che non si trova più.

Questa mattina, una simpatica oca domestica si è smarrita, probabilmente dopo essere stata spaventata da una delle ormai abituali “irruzioni” dei cinghiali, che si fanno strada dal terreno del Palavolley come se fosse casa loro.

La povera pennuta, probabilmente spaventata dagli ungulati, è fuggita e ora non si trova più.

L’appello della padrona corre sui social, nella speranza che qualche buon samaritano la trovi e la riporti a casa o contatti la proprietaria.

Nel frattempo, la vicenda accende di nuovo i riflettori sul problema dei cinghiali in città: una presenza sempre più frequente e pericolosa, non solo per gli automobilisti, ma anche per gli animali domestici e la sicurezza dei quartieri.