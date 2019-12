Cairo, annullata la Fiera di Sant'Andrea. Giovedì 12 dicembre il mercato durerà fino alle ore 18

Ampliato fino al pomeriggio l'orario del mercato in programma giovedì 12 dicembre. Lo comunica in una nota il comune di Cairo Montenotte. La decisione è stata presa dopo l'annullamento causa meteo della tradizionale Fiera di Sant'Andrea.

"In accordo con il Consorzio di commercianti ambulanti “La Piazza”, che gestisce le fiere, e con le Associazioni di categoria, l’evento è stato annullato, non essendo risultato possibile spostarlo in una data alternativa" spiegano dal comune cairese.

La Fiera di Sant'Andrea avrebbe dovuto svolgersi domenica 24 novembre. Ma l'allerta rossa e i gravi danni alle vie di comunicazione avevano impedito il regolare svolgimento.

"Sempre in accordo con le suddette associazioni, l’amministrazione comunale ha definito l’ampliamento dell’orario del mercato per la giornata del 12 dicembre fino alle ore 18 - concludono dal comune cairese - Rimane confermata per il 22 dicembre, in piazza della Vittoria, la tradizionale Fiera del Cappone".