"Oggi facciam", il maltempo dà tregua e Santa Caterina a Varazze "balla" con i cittadini (VIDEO)

La pioggia aveva fatto temere per lo slittamento a sabato 6 maggio, ma il tempo ha retto così da poter ammirare la santa "ballare" così come i cristi.

Questo pomeriggio per la festa di Santa Caterina a Varazze è risuonato il tradizionale canto dell' "Oggi facciam" in onore della patrona e la cassa lignea con la statua ha fatto il suo classico avanti e indietro sulla navata della chiesa di Sant'Ambrogio.

Le istituzioni e i cittadini sono partiti questa mattina dalla Statua di Santa Caterina nella Marina di Varazze con tappa sul Ponte del Teiro per la benedizione ai Monti, in Piazza Bovani per la benedizione al mare terminando in Piazza Santa Caterina dove al termine della messa è stato effettuato il pellegrinaggio al Santuario della SS. Trinità (Chiesa di Santa Caterina) per la celebrazione del rito e lo scioglimento del voto.