Addobbi natalizi e pacchetti regalo con materiali di recupero: in 33 negozi di Loano arrivano i “Doni coi fiocchi... sostenibili”

Ricevere un dono è sempre un momento speciale, ma se è “sostenibile” lo è ancora di più. Questo grazie al progetto “Doni Coi Fiocchi… sostenibili!”, promosso dal Comune di Loano in collaborazione con Egea Ambiente e il sostegno di Ascom Loano.

L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di 26 classi della scuola dell'infanzia “Simone Stella” e delle scuole primarie “Monsignor Valerga” e “Milanesi” nell'ambito del percorso didattico riguardante il tema della riduzione dei rifiuti che ha interessato le scuole dell'infanzia e primarie presenti sul territorio. Gli alunni coinvolti nell'iniziativa hanno preparato dei kit di addobbi e decorazioni natalizie (pacchetti, bigliettini, fiocchi, chiudi pacco, ecc) utilizzando esclusivamente materiale di recupero. In seguito, nella prima settimana di dicembre i kit sono stati consegnati ai 33 negozianti loanesi a loro abbinati.

L'obiettivo del progetto è sensibilizzare la cittadinanza sul tema della riduzione della produzione di rifiuti: nei mesi di ottobre e novembre i ragazzi (suddivisi tra 14 classi delle “Valerga” e 5 classi delle “Milanesi” e 7 classi della scuola dell'infanzia “Stella”) hanno seguito una serie di laboratori creativi in classe sotto la guida di un educatore della Cooperativa Erica di Alba (Cn) e hanno imparato ad utilizzare i vari materiali di recupero per creare degli addobbi e un kit da utilizzare per impacchettare i regali.

Nei giorni scorsi i ragazzi hanno consegnato ad ognuno dei 33 negozi aderenti il kit e una locandina di presentazione dell'iniziativa che rimarrà visibile nel punto vendita per tutto il periodo festivo. Nei giorni antecedenti le festività natalizie i negozianti aderenti proporranno a titolo gratuito ai loro clienti il “packaging alternativo” realizzato con il materiale fornito dai ragazzi, contribuendo così a ridurre il materiale cartaceo e plastico utilizzato per impacchettare le confezioni.

I negozi che hanno aderito al progetto sono: La Ciotola Felice, Centotrè Abbigliamento, Panificio Molinari&Pamparo, Ottica Space, La Caramella, Il Vinaio, Outlet lingerie, Essegi sport, Gi & Cri, La Pizzeria dell'orologio, U café, Jixu abbigliamento, Bar Kiss, Libreria Mondadori, Cieffe Colori e Cornici, Celesia, Edicola Dama libreria-edicola, Aswell Asnew, FrancaLinea Uomo, Gastronomia Bussone, Petronius, Timeout, Giobatta, Il Fornaio, 3 Monelli, Epta, Ottica Vista Center, Madamadoreé, Arredamenti Firpo, Corso 54 abbigliamento, Loris Uomo abbigliamento, Loreley, Ottica Berto – Associazione TAP (Team Adozione Pappa).

Nel mese di gennaio 2020 i negozianti parteciperanno ad un breve incontro finale presso le scuole primarie e dell'infanzia per ringraziare e salutare tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto.