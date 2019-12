Savona, tenta lo spaccio in centro nel pomeriggio: ai domiciliari un 22enne di origine albanese

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del NOR della compagnia di Savona hanno arrestato per droga T.E. 22 enne, cittadino albanese residente a Savona.

L’arrestato è stato fermato a piedi dai Carabinieri in Savona mentre tentava di occultare qualcosa nella giacca. L'atteggiamento ha insospettito i militari che lo hanno sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina già suddivisa in involucri pronta per essere spacciata.

Al ragazzo nel corso della perquisizione sono stati anche ritrovati anche 3 telefonini utilizzati per l’attività di spaccio.

Tutto il ritrovato della perquisizione è stato sequestrato e l’arrestato, successivamente alle incombenze di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito per direttissima prevista per la mattinata di lunedì.