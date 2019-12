"Cambiamo" di Toti sbarca a Savona: presenti diversi sindaci della provincia

"Cambiamo" del presidente della Regione Giovanni Toti sbarca a Savona.

Questa mattina è stato inaugurato in via Pia il point dedicato al progetto elettorale in vista delle elezioni regionali del prossimo anno.

Hanno partecipato all'inaugurazione, già da tempo vicini al presidente regionale, il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano, di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, di Cairo Paolo Lambertini, di Loano Luigi Pignocca, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e altri esponenti delle amministrazioni comunali savonesi.

Su Savona spiccava l'assenza del sindaco Ilaria Caprioglio, vicina al primo cittadino di Imperia Claudio Scajola, un chiaro segnale del momento di tensione tra il presidente regionale e la numero uno di Palazzo Sisto.

All'inaugurazione era però presente l'assessore Maurizio Scaramuzza.