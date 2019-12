Villanova, pusher marocchino arrestato dai carabinieri: sequestrate dosi di cocaina e hashish

Un carabiniere 'curiosone', invece di passare il tempo libero nella totale spensieratezza, ha puntato gli occhi e le orecchie, senza mai farsi "sgamare" e destare sospetto su una coppia di amici, soliti trovarsi nei pressi della stazione ferroviaria di Alassio a confabulare, scambiandosi “pizzini” e altro.

Le abitudini strane e i movimenti sospetti di questi due giovani sono state poi oggetto di approfondimento investigativo da parte dei carabinieri della Stazione di Alassio che di concerto, con i militari dell'Arma del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alassio , hanno avviato una serie di accertamenti e riscontri, allo scopo di dare concretezza alle iniziali perplessità riguardanti i comportamenti dei due ragazzi.

Di fatto, il giro dei due giovani ha portato i militari dell'Arma a seguirli fino a Villanova d’Albenga, dove nella tarda mattinata di ieri, sono entrati in una casa trovando un uomo, già noto alle forze di polizia, con tutto il "materiale del suo lavoro". 18 dosi di cocaina, 10 di hashish, un bilancino di precisione e poi orologi, monili e documenti, trattenuti dall'uomo come pegno dei suoi clienti per il compenso dovuto. Inoltre è stato sequestrato del denaro in contante, frutto dell’attività delittuosa .