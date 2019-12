Albenga, avvicendamento di cariche alla Fondazione Oddi

Avvicendamento di cariche alla Fondazione Oddi, infatti l'avv. Alessandro Colonna, presidente dal 2017, lascia il posto al dott. Roberto Pirino, già nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione dal 2015 “nell'ottica del cambiamento, ma nel segno della continuità”.

Colonna, infatti, resterà nel CDA della Oddo come consigliere, anche per curare le molteplici iniziative che sono state varate negli anni in cui è stato presidente, e che intende portare a compimento

Entrambi convengono che adesso come non mai sarà necessario dare una nuova sferzata d'energia positiva alla Fondazione che, lo ricordiamo, è ritornata a produrre Cultura, eventi e spettacoli dopo qualche anno di immobilità, dovuti alla difficile congiuntura economica (sapientemente, però risanata dal dott. Carlo Basso, presidente prima di Colonna ed attualmente consigliere del CDA).

Passati gli “anni bui” c'è infatti rinnovato entusiasmo nei corridoi della Fondazione, cantiere fecondo di nuove ed interessanti iniziative, a partire già dai primi mesi del nuovo anno.

“Porteremo fuori dalla Oddo nuove idee, con l'intento di diffondere a macchia d'olio l'interesse per la Cultura e contribuire a formare nuove generazioni di Artisti, fruitori ed appassionati d'Arte, l'intento è quello di attirare l'interesse di altre Fondazioni ed Istituzioni (Musei, ma anche Conservatori, scuole d'Eccellenza, Fondazioni museali ed Artistiche, Accademie, insomma istituzioni con le nostre stesse finalità), alla ricerca costante di intese e gemellaggi di interesse e di progetti. Albenga sta lavorando e creando tutte le condizioni affinché tutto questo si attui nei prossimi anni. Non siamo interessati ad iniziative “spot”, siamo alla ricerca di iniziative che diventino una sorta di “Marchio di Fabbrica”, simbolo di eccellenza” così le parole del neopresidente Pirino, che aggiunge: “mi sento in qualche modo orgoglioso di far parte di un progetto così grande ed ambizioso, ma visto l'eccellente lavoro fatto dai miei predecessori, confido che la sfida sarà vinta. Ringrazio particolarmente l'Avv. Colonna, che mi sta dando - e ne sono certo continuerà – il massimo del sostegno, sia umano che tecnico, e naturalmente il resto del CDA. Con una squadra così non potremo perdere!”

Da canto suo l'avv. Colonna ribadisce la soddisfazione per il lavoro svolto e per la scelta dell'Amministrazione in merito al “nuovo” CDA. Così Colonna: “coniugare “vecchio” e “nuovo” penso sia la scelta vincente, in una sorta di staffetta dove l'importante non è vincere singolarmente, ma fare e aver fatto di tutto per incassare il risultato, come una squadra. Passiamo il testimone, ma faremo di tutto per salire insieme sul podio”.

Ora tutte le energie vanno per i prossimi eventi in programma che promettono di non deludere le aspettative del nostro pubblico. Primo fra tutto il Concerto di Natale del 26.12.2019 ore 21:00 al San Carlo di Albenga che vedrà protagonista il prodigioso pianista giapponese Yuya Tonouchi.