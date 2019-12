Fissati i funerali di Monica Cora: si terranno a Rocchetta Cairo

Si terranno oggi pomeriggio, lunedì 23 dicembre, alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale S. Andrea di Rocchetta Cairo, i funerali di Monica Cora. La 40enne ciclista investita da un'automobile lungo la statale 29 tra Cairo e Rocchetta.

L'incidente si è verificato lo scorso sabato intorno all'ora di pranzo. Stando a quanto riferito, l'automobilista avrebbe perso il controllo della macchina, una Fiat Punto di colore bianco, invadendo la corsia opposta. Nell'istante in cui stava sopraggiungendo la donna. L'impatto è stato violentissimo.

Immediato era stato lanciato l'allarme. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, un'ambulanza della Croce Bianca di Dego, l'automedica e la polstrada per i rilievi del caso.

Dall'hangar di Genova era decollato anche l'elicottero "Drago". Le condizioni erano parse subito gravi ai primi soccorritori. Nonostante il pronto intervento, per la donna non c'è stato niente da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

La Santa Messa di Settima si terrà sempre nella parrocchia di S. Andrea a Rocchetta, domenica 29 dicembre alle ore 11.15.

L'automobilista è indagato per omicidio stradale. Il fascicolo è stato aperto dal gip Chiara Venturi. La dinamica del sinistro pare essere molto chiara perché erano presenti due testimoni, ma si attendono tutti i riscontri dagli accertamenti. La Procura ha posto sotto sequestro l'automobile e la bicicletta. La donna è morta sul colpo e quindi non è stata disposta l'autopsia.