Vado Ligure, 47 kg di cocaina sequestrati in porto dalla Guardia di Finanza

Importante operazione antidroga da parte della polizia doganale della Guardia di Finanza all'interno del porto di Vado Ligure: poco più di 47 kg di cocaina ritrovati all'interno di un container carico di frutta fresca, sbarcato da un mercantile che dalla Colombia aveva fatto rotta prima in Spagna e poi in Italia, sono stati infatti sequestrati dalle fiamme gialle.

Sull'indagine, coordinata dal pm Chiara Venturi, vige il massimo riserbo ma l'episodio odierno conferma nuovamente lo scalo marittimo vadese come meta ambita per il traffico internazionale di stupefacenti. Già nel 2017, l'allora Ministro dell’Interno Marco Minniti aveva evidenziato ciò in una relazione da lui firmata:

“Il traffico internazionale di stupefacenti, che provengono da Paesi tradizionalmente produttori del centro e sud America attraverso i porti di Savona e Vado Ligure – si legge nel documento redatto il 4 gennaio 2017 - ha assunto nel tempo proporzioni di sicuro rilievo, rivelando collegamenti con la criminalità organizzata; al riguardo lo scalo di Vado Ligure si è confermato, anche nell’anno 2015, una delle principali aree di ingresso con il sequestro di Kg. 341,39 di cocaina, secondo solo a quella del porto di Gioia Tauro (RC) (Kg. 743). Complessivamente, nell’anno 2015, sono stati intercettati 959,95 kg. di stupefacenti (eroina 8,75; cocaina 345,07; hashish 556,95; marijuana 49,18) e denunciate all’Autorità Giudiziaria per violazione alla normativa sulla droga, 135 persone, delle quali 54 italiane e 81 straniere”.

Un dato emblematico, sicuramente reso tale anche dalla collocazione geografica “strategica” per il traffico di sostanze stupefacenti: da Vado sono infatti facilmente raggiungibili sia le grandi città del nord Italia, sia il confine con la Francia.