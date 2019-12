Cairo Montenotte, è caccia al cruento killer dei gatti

Gatti uccisi barbaramente a Cairo Montenotte. E' l'allarme lanciato stamattina da Lida sezione Valbormida tramite il proprio profilo social, nel quale si invitano i proprietari di animali domestici a prestare la massima attenzione.

"Buon Natale e Buone Feste al vigliacco che ha ammazzato un gatto, il secondo trovato tagliato a metà. Il secondo trovato a Cairo 2 verso zona Gaggiasco. Ci chiediamo perché questa gentaglia la passi sempre liscia? Perché non ci può essere giustizia? A tutti coloro che abitano in quella zona: fate attenzione se lasciate animali liberi! Il gatto in questione è bianco e nero. Non sappiamo se maschio o femmina in quanto la parte dietro non è stata rinvenuta. Il taglio è netto, non ci sono segni di eventuali predatori".