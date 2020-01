Concorso Pianistico “Città di Albenga”: la 32esima edizione vede il trionfo per Ai Watanabe

Si è concluso con il successo di Ai Watanabe il 32esimo concorso pianistico "Città di Albenga", che ha visto la giovanissima giapponese raccogliere 98 punti dalla giuria composta da Roberto Cappello, nei panni di presidente, Paola Biondi, Davide Cabassi, Alessio Cioni e Giuliano Mazzocante.

Vincitori del premio speciale sono stati Matteo Bevilacqua, Umberto Ruboni e Alessio Ciprietti che volano direttamente in finale al Concorso Pianistico Internazionale di Roma 2020 (senza necessità di svolgere le due prove eliminatorie preliminari), e che saranno quindi in corsa per essere selezionati al Malta International Piano Competition che ha oltre 300.000 € di monte premi in palio.

Il direttore artistico Isabella Vasile afferma: "Anche questa volta il Concorso Pianistico ha regalato moltissime emozioni non solo a chi vi ha partecipato come concorrente, ma anche agli spettatori delle audizioni e dei concerti di inaugurazione e di chiusura. Il livello dei pianisti è stato davvero molto alto in tutte le categorie. Il successo crescente del concorso è sempre più evidente. Merito è sicuramente anche di uno staff affiatatissimo, che ci lavora con molta passione ed entusiasmo. Il mio ringraziamento a chi in questo evento ci crede e rende possibile e contribuisce di anno in anno alla sua riuscita. I miei complimenti a tutti i vincitori, a tutti i genitori che con costanza e perseveranza seguono i propri figli in queste prove così importanti e momenti di crescita fondamentali per il loro futuro. Complimenti anche agli insegnanti che li hanno seguiti, incoraggiati e supportati in ogni momento. Grazie alle giurie, di altissimo livello ma soprattutto trasparenti, pulite, eque e gioiose, che ha saputo fare un ottimo lavoro."

Il sindaco Riccardo Tomatis: "Il Concorso Pianistico anche quest'anno ha raggiunto un livello altissimo ed ha visto interpreti di altissimo valore. Ho visto ragazzi seri ed impegnati che amano l'arte e la cultura e che hanno deciso di dedicarsi a questa impegnandosi a fondo. Auguro a tutti loro di poter perseguire i loro sogni e di continuare a lavorare per raggiungerli. Faccio i miei complimenti sinceri ai vincitori delle varie categorie, alla bravissima Ai Watanabe, ma voglio rivolgermi anche a tutti coloro che non hanno passato le selezioni, ma che si sono messi in gioco con coraggio partecipando a questo bellissimo evento. Un ringraziamento naturalmente va anche al direttore artistico Isabella Vasile che da anni riesce a portare avanti questo concorso nel quale noi crediamo molto e vogliamo investire".

Il vicesindaco Alberto Passino: "Sono stati 3 giorni di musica con pianisti di grandissimo livello. La nostra Amministrazione crede molto in eventi di questo tipo per sviluppare quel turismo culturale che senza dubbio è nel cuore della nostra Città".

Ecco tutti i premi suddivisi nelle varie categorie:

Categoria PULCINI (bimbi fino ad un massimo di 7 anni):

Serena Xu: 1° premio con punti 95

Arianna Salvalaggio: 1° Premio Assoluto con punti 100



Categoria A (bambini 8-9 anni)

Caterina Di Molfetta: 1° Premio con punti 98

Arianna Colleoni: 1° Premio Assoluto con punti 100



Categoria B (bambini 10-11 anni)

Nicole Imbesi: 1° Premio con punti 96

Filippo Odobashi: 1° Premio con punti 98

Sakura Rosa Mandaglio: 1° Premio Assoluto con punti 99



Categoria C (bambini 12-13 anni)

Jacopo Golin: 1° Premio con punti 95

Kloi Malaj: 1° premio con punti 96

Beatrice Distefano: 1° Premio con punti 97



Categoria D (ragazzi 14-15 anni)

Xhaferi Ruben: 1° Premio assoluto con punti 98



Categoria E (ragazzi dai 16 ai 18 anni)

Richard Bortolan: 1° Premio con punti 96

Paolo Ehrenheim: 1° Premio con punti 97

Stefano Scalise: 1° Premio Assoluto con punti 98



Categoria Eccellenza (dai 19 anni in poi senza limiti di età)

Terso classificato ex-aequo: Matteo Bevilacqua con punti 92

Terzo classificato ex-aequo: Umberto Ruboni con punti 92

Secondo classificato: Alessio Ciprietti con punti 95

Prima classificata: Ai Watanabe con punti 98.

SEZIONE AMATORIALE

(giuria composta da Paola Arras, Cristophe Nicolosi e Marina Remaggi)





Categoria Prime Note

è stato assegnato il giudizio di Ottimo a: Maddalena Picotto e a Martina Scatti

Categoria Baby

è stato assegnato il Ottimo a: Nicole Imbesi, Sara Mascarello e a Daniela Pierotello

Categoria Young

è stato assegnato il Ottimo a: Silvia Canova

Categoria Senior

è stato assegnato il Ottimo a: Loretana Trinchi

SEZIONE DI COMPOSIZIONE PIANISTICA:

(Giuria composta dal presidente Roberto Tagliamacco, Giacomo Di Tollo, Marco Reghezza, presidente sezione giovanile, e Giovanni Scapecchi)





Adulti:

1° premio Raffaele Totaro: 96 punti

Giovanile(max 22 anni)

1° premio Abedi Gabriel: 95 punti