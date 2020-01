Alassio, capodanno artistico con la pop art di Roberto Lafornara in arte "Lafoz"

Nell’occasione del vernissage di Capodanno, Baseco S.r.l., la piattaforma ambientale sita in Via Roma n° 139 a Villanova d'Albenga, grazie a competenze specifiche, avanzate e innovative nella gestione delle attività di movimentazione e gestione dei rifiuti e dei materiali prodotti dall'uomo, con l'obiettivo di ridurre l'impatto delle attività antropiche sull'ambiente per restituire un mondo più pulito alle nostre future generazioni, e Zerovolume, associazione culturale artistica molto attenta ai temi ambientali, rinnovano l’iniziativa "Ri-Gioco", in collaborazione con il Centro Aiuto Vita Ingauno, per il recupero di giocattoli e abbigliamento per bambini, mettendo a disposizione i cassoni per la raccolta, dipinti dagli artisti Enrico Roberto Morelli, Federica Ciribì, Bruno Volpez e Robero Lafornara “Lafoz".

“L’importante è che i giocattoli e abito usati non finiscano tra i rifiuti, dato che potrebbero fare la felicità di molti bambini, soprattutto in situazioni di difficoltà. Ringraziamo tutti per aver aderito al nostro appello a prevenire la produzione di rifiuti e donare un sorriso ai bambini meno fortunati" ha affermato Silver Catelli di Baseco.