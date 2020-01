Autostrade, Battelli (M5S): "Ennesima caduta calcinacci dal viadotto Teiro, metterlo subito in sicurezza"

"Da mesi denuncio, documento e segnalo al Mit i problemi del viadotto Teiro a Varazze. Oggi l'ennesima caduta di calcinacci, solo pochi giorni fa un tubo di ferro era precipitato nel cortile di un palazzo ma il concessionario Autostrade aveva attribuito l'accaduto alla perdita di un mezzo pesante. Quel che è certo è che i residenti vivono con una spada di Damocle sulla testa e sono estremamente preoccupati dai cedimenti e dalle vibrazioni costanti. D'altra parte come dargli torto? Dopo il crollo del Ponte Morandi non si possono certo lesinare le verifiche, è tempo di agire, controllare, mettere in sicurezza. Non c'è tempo da perdere, non possiamo rischiare!".

Lo scrive, sui suoi canali social, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.