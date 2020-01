Come contrastare l'ipertensione arteriosa? Con delle gocce speciali a base di sostanze naturali!

Quando la pressione del sangue sulle pareti delle arterie è troppo alta, si chiama ipertensione. Quando si presentano i primi sintomi vengono spesso somministrati diuretici come trattamento in aggiunta ai farmaci che servono a dilatare le arterie. L'ipertensione ha spesso cause nervose. Il sistema nervoso simpatico, responsabile di tutte le reazioni allo stress del corpo, è iper-stimolato e porta ad un aumento della pressione sanguigna. L'ipertensione è un importante fattore di rischio cardiovascolare.

Le patologie cardiovascolari sono la principale causa di morte. L'ipertensione deve essere ricercata prima di una tipica complicazione (retinopatia ipertensiva, ictus ischemico, ecc.), Ma anche di fronte a un sintomo aspecifico, a volte riscontrato in pazienti ipertesi (astenia, epistassi, mal di testa). L'ipertensione rimane asintomatica per lungo tempo, quindi il vantaggio di praticare regolarmente la misurazione della pressione sanguigna. Quali sono i fattori di rischio per l'ipertensione? Fumo, fattori genetici (genitori ipertesi), ansia, nervosismo, disturbi del sonno e contraccettivi orali.

Inoltre, consumo di alcol elevato superiore a 3 bevande standard per un uomo e 2 bevande per una donna. Alimenti ricchi di grassi e sale. Sovrappeso: anche una moderata perdita di peso può in alcuni casi normalizzare l'ipertensione. Altri fattori sono sicuramente l'età e la mancanza di esercizio fisico. È essenziale gestire l'ipertensione, perché se non trattata, l'ipertensione progredisce silenziosamente e riduce l'aspettativa di vita di dieci anni. Il trattamento dell'ipertensione è essenziale combinando le norme dietetiche e sanitarie e il trattamento farmacologico.

