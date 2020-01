Il 12 gennaio 'open day' alla Scuola Forestale di Ormea

Tra importanti conferme (il progetto internazionale “Forest4life, la gara nazionale forestale a Pieve Santo Stefano) ed interessanti novità (il progetto per imparare a pilotare i droni) è iniziato il nuovo anno per la Scuola Forestale di Ormea. Gennaio rappresenta anche il mese conclusivo per l’orientamento e domenica 12/01 si svolgerà l’ultima giornata di “Scuola aperta”. I ragazzi e le ragazze di terza media potranno visitare i locali dell’ex “Grand Hotel”, fare amicizia con alcune decine di attuali studenti ed interagire con alcuni insegnanti. Gli interessati e le interessate a dimorare nel convitto potranno altresì conoscerne le modalità organizzative e di soggiorno.

“La Scuola Forestale di Ormea è una realtà da scoprire. L’attenzione ad ogni studente e la particolarità del percorso che offre sono garanzia di successo formativo per chi, tra i nostri giovani, ha particolare attenzione per le problematiche ambientali ed un interesse vivo per il paesaggio montano che caratterizza le Alpi Marittime. E’ per questo motivo che l’appuntamento del prossimo ‘Open Day’, che permette a studenti e famiglie di conoscere l’ampia offerta formativa della scuola, è un’occasione da non perdere” dichiara il dirigente scolastico ormeese Mara Ferrero.

L’appuntamento è quindi per domenica 12 gennaio dalle 10,00 alle 17,00; gli ospiti avranno anche l’opportunità di provare l’interessante esperienza del “percorso sensoriale forestale”.