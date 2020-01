Cairo, un bando per l’alienazione di Cascina Valmeschia: offerte entro il 14 febbraio

Il comune di Cairo Montenotte vende l'immobile denominato "Cascina Valmeschia", situato nella frazione di Bragno.

Lunedì 17 febbraio alle ore 9 presso il palazzo comunale, avrà luogo il pubblico incanto con il metodo dell’offerta segreta in aumento (con il sistema del massimo rialzo sul prezzo a base d’asta) ai sensi degli artt. 73 – lettera c) e 76 del R.D. nr. 827/1924 e dell’art. 6 – comma 3 del Regolamento Comunale per le alienazione dei beni del Patrimonio immobiliare comunale.

Il prezzo a base d’asta è stato fissato in 50 mila euro al netto degli oneri fiscali se e in quanto dovuti. L’immobile di circa 147 mq. sviluppato su due piani, è composto da tre camere, bagno, tre cantine e corte esclusiva su cui insiste un diritto di passaggio.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno venerdì 14 febbraio 2020.