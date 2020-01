Millesimo, all'Istituto "Lele Luzzati" riprende il "Progetto Scacchi"

Anche quest'anno riprende il 'Progetto Scacchi' presso l'Istituto Comprensivo 'Lele Luzzati' di Millesimo grazie all'ormai collaudata sinergia tra la scuola e l'associazione Anteas di Carcare.

Impegnati in questo 'sport della mente' saranno gli alunni delle classi terze e quarte della Scuola Primaria di Millesimo, le classi Quarta e Quinta della Scuola Primaria di Murialdo e della Scuola Secondaria di primo grado di Millesimo, coadiuvati e supportati dai volontari di Anteas, da alcuni studenti del Liceo Calasanzio di Carcare (impegnati nel progetto alternanza scuola-lavoro) e dagli insegnanti.

L'impegno e la partecipazione degli alunni al Progetto Scacchi sono cresciuti in modo significativo nel corso degli anni, consolidando uno scambio generazionale vincente tra gli alunni e le forze attive socialmente sul territorio. Evento conclusivo, e molto atteso, del progetto sarà la seconda edizione del 'Torneo Paolone' che per il secondo anno a giugno vedrà gli alunni impegnati in un'emozionante competizione.

Il torneo, giocato su una suggestiva scacchiera gigante, è dedicato a Paolo 'Paolone' Ruggiero, pioniere tra i volontari del progetto nelle scuole, che con passione, dedizione e generosità ha contribuito ad avvicinare tanti piccoli e grandi giocatori all'attività degli scacchi.