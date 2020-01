Milano posa 28 nuove "Pietre d'inciampo" per non dimenticare gli orrori della guerra. Una di queste dedicata al villanovese Andrea Schivo

Sarà dedicata anche al villanovese Andrea Schivo, già Medaglia d’oro al merito civile e “Giusto tra le Nazioni”, una delle 28 pietre d’inciampo che saranno posate a Milano in questi giorni. L'installazione commemorativa sarà posta davanti al carcere di Milano di San Vittore, in Piazza Filangieri, 2.

Il nome di Schivo va ad aggiungersi alle 90 pietre posate a Milano per non disperdere il ricordo delle persone vittime della ferocia nazi-fascista.

“La sua unica colpa fu l’umanità con cui prese a cuore la sorte di alcuni carcerati ebrei imprigionati nella sezione gestita direttamente dalle SS - spiega Pietro Balestra – Un esempio luminoso di altruismo fatto di eroici piccoli gesti quotidiani che gli sono costati la vita, ma che ancor oggi ci ricordano l’importanza di sentimenti come la pietà verso chi è vittima di ingiustizie. Siamo onorati di poter ricordare la figura di Schivo davanti ai cittadini Milanesi: ha dato lustro alla nostra comunità e ben rappresenta l’indole e il senso di solidarietà che da sempre caratterizza la nostra Villanova dove, dalla guerra ad oggi, sono sempre stati tanti gli esempi di altruismo ed aiuto realizzati in silenzio e in puro spirito di fratellanza”.