"Piccole Luci": Finale Ligure non dimentica le più giovani vittime della Shoah

Si chiama "Piccole Luci" e ha per sottotitolo "Bambini italiani nella Shoah" la mostra fotografica che l'Associazione Italia-Israele di Savona, in collaborazione con la Associazione Bandiera del Cuore (ABC) ha allestito per celebrare la Giornata della Memoria.

L'inaugurazione, che oltre al materiale fotografico presenterà struggenti testimonianze in audio e in video, sarà il 26 gennaio alle 16:30 presso la Corte del Cuore al pian terreno di Palazzo Ruffini, di fronte al Palazzo Comunale di Finale Ligure. L'evento è organizzato sotto il patrocinio del Comune di Finale Ligure dalle due associazioni. L'esposizione sarà visitabile dal 26 al 31 gennaio dalle 16:30 alle 19:00.

Dell'Olocausto non si è mai persa la memoria, ed è doveroso ripercorrere queste pagine affinché non si abbiano mai più a ripetere. Ma troppo spesso ci si dimentica dei bambini come inermi e incolpevoli protagonisti di queste atroci vicende. Questa mostra rende il doveroso tributo a queste vite troppo giovani per essere spezzate.