Cairo, i Lions donano un nuovo ecografo all'ospedale San Giuseppe

L’ondata di maltempo che, nell’ottobre 2024, ha colpito duramente la Valle Bormida ha lasciato un segno profondo anche sul presidio ospedaliero di Cairo Montenotte. Il nosocomio San Giuseppe ha subito danni ingenti, in particolare nei locali al piano terreno che ospitano i servizi di radiologia e laboratorio analisi.

In un momento così delicato per la sanità locale, i Lions Club della zona — Lions Club Valbormida, Albissola Marina–Albissola Superiore, Arenzano–Cogoleto, Varazze e Celle Ligure — hanno scelto di unire le forze per dare un segnale concreto di vicinanza alla comunità.

Nell’ambito del service distrettuale per l’anno sociale 2024–2025, con il sostegno della Fondazione Lions, è stato infatti acquistato un ecografo di ultima generazione, il “MyLab XPRO30 Platinum”. Questo strumento, altamente performante, sarà destinato alle attività diagnostiche ambulatoriali del Distretto delle Bormide, contribuendo a migliorare la qualità e la tempestività delle prestazioni sanitarie a favore dei cittadini.

La cerimonia ufficiale di consegna si terrà giovedì 17 luglio alle ore 11, presso l’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte. Saranno presenti le autorità lionistiche promotrici del progetto, il sindaco Paolo Lambertini, la Direzione di ASL2 e gli Specialisti ambulatoriali che utilizzeranno la nuova apparecchiatura durante la loro attività clinica.

L’iniziativa rappresenta un gesto di solidarietà tangibile che conferma la storica attenzione dei Lions verso i bisogni delle comunità locali. Un contributo importante non solo per il ripristino delle attività sanitarie colpite dagli eventi calamitosi, ma anche per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche a servizio dei cittadini.

Con questa donazione, i Lions ribadiscono il loro impegno concreto al fianco della sanità pubblica e del tessuto sociale della Valle Bormida, offrendo un aiuto prezioso per garantire diagnosi più rapide e assistenza sempre più efficace.