Domenica 6 luglio il "Trail del Burot 2025": ad Altare sport, natura e una ospite speciale!

Torna anche quest’anno uno degli eventi sportivi più attesi dagli amanti della corsa e della camminata in montagna: il Trail del Burot, giunto alla sua quarantatreesima edizione, è pronto a far vivere ai partecipanti un’emozionante giornata di sport, natura e comunità.

L’appuntamento è fissato per domenica 6 luglio 2025 presso il Circolo 090 in piazza 1° Maggio ad Altare (SV).

La manifestazione, organizzata con la collaborazione dei commercianti di Altare, del Comune e di numerose associazioni locali, offre ben quattro percorsi adatti a tutte le gambe e tutti i cuori:

- 10° Trail del Burot LONG – 27 km con 1.200 metri di dislivello positivo. Partenza alle ore 8:30.

- 10° Trail del Burot SHORT – 14 km con 600 metri di dislivello positivo. Partenza alle ore 9:00.

- 43° Giro del Burot – 7,5 km con 300 metri di dislivello positivo. Partenza alle ore 9:15.

- 3° Camminata del Burot – 7,5 km con 300 metri di dislivello positivo. Partenza alle ore 9:15.

Grande attesa per la gara regina da 27 km, che quest’anno vedrà al via un’ospite speciale: Francesca Canepa, vincitrice dell’UTMB 2018 e icona del trail running internazionale. Un’occasione unica per correre accanto a una delle protagoniste assolute della disciplina.

Ogni partecipante riceverà un ricco pacco gara, un premio finisher all’arrivo, e potrà godersi il meritato pasta party, organizzato in collaborazione con l’A.S.D. Altarese.

Come da tradizione, il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto alla P.A. Croce Bianca di Altare, confermando lo spirito solidale che da sempre anima il Trail del Burot.

La manifestazione è parte del circuito ITRA ed è valida per l’acquisizione di punti UTMB, rappresentando così una tappa di rilievo per gli appassionati in vista delle grandi sfide internazionali.

Numerosi i partner e sostenitori locali che rendono possibile questo evento, tra cui AVIS, Museo del Vetro Altarese, la Pro Loco di Altare, e molte realtà produttive del territorio.

Le iscrizioni sono aperte online sulla piattaforma Wedosport e saranno possibili anche sul posto la mattina stessa della gara.

Che siate atleti esperti, amatori del trail o semplici camminatori, il Trail del Burot 2025 è l’occasione perfetta per vivere una giornata all’insegna dello sport, della natura e della solidarietà, tra i suggestivi sentieri dell’entroterra savonese.

Vi aspettiamo!

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale Trail del Burot e sul sito web traildelburot.it

INFORMAZIONI e CONTATTI: traildelburot@gmail.com