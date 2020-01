Genova, mamma partorisce in casa ed i vigili del fuoco cambiano il pannolino della figlia maggiore

E' stato un pomeriggio insolito quello di ieri per i Vigili del fuoco di Genova, intervenuti in una situazione decisamente inusuale ai giorni nostri, ossia per l'assistenza ad una donna che ha partorito in casa.

Un intervento fondamentale per portare tranquillità alla madre, assistita durante il travaglio dal personale sanitario, e prendersi cura della figlia di poco più grande. Da buon padre, infatti, uno dei pompieri si è preoccupato della routine genitoriale ed ha cambiato la bimba.

"Questa scena ci riempie di tenerezza, orgoglio e gratitudine - ha commentato il presidente della Regione, Giovanni Toti -. Grazie ai nostri Vigili del Fuoco: non salvate solo vite, ma fate molto di più. Sono proprio questi piccoli gesti che dimostrano la grandezza degli italiani di cui andare fieri".

Questo il video pubblicato sul profilo Facebook del Presidente Toti